Bitcoin yeniden yükselişte! 62 bin dolar sınırını aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentiler nedeniyle 62 bin doların üzerine çıktı.



Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.