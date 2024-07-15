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Bitcoin yeniden yükselişte! 62 bin dolar sınırını aştı

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 10:07
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Bitcoin yeniden yükselişte! 62 bin dolar sınırını aştı

En büyük kripto para birimi Bitcoin, Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından yeniden yükselişe geçerek 62 bin dolar sınırının üzerine çıktı.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentiler nedeniyle 62 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.



Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.



Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin, 62 bin 922 dolar seviyesine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine yükseldi.

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