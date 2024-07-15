AJet kolları sıvadı! "Rötarlı algısını yıkacağız"





EYLÜLDE NORMALE DÖNER

Şirketin düşük maliyetli havayolu konseptiyle kurulduğunu ifade eden Sarp, "Ankara'da büyük sıkıntımız kalmadı. Sabiha Gökçen'de uçakları koyduk ama slotları veya uçuş saatlerini değiştirmek Ankara kadar kolay değil. DHMİ yetkilileriyle çalışıyoruz. Burada da zamanı açacağız. Rötarlar eskisi gibi olmayacak. Elimizde olmayan sebeplerden yine rötar olacaktır ama en aza indirmek için çalışıyoruz. Bütün bunlar yeni kurulan bir şirket için bol sıfırlı maliyet demek ama biz üzdüğümüz yolcularımız için çalışıyoruz. Eylül ayından itibaren normalleşme olacak. Yeni uçaklarımız devreye girecek" dedi. Sarp eleştiriye açık olduklarını ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını ifade ederek, "Marka imajına zarar veren kasıtlı söylemlere izin vermeyeceğiz. Vaktimizi gerçekten mağdur olan yolcu için harcamak istiyoruz" diye konuştu.



DIŞ HATLARDA BÜYÜYECEK

Havacılık sektöründe şirketlerin yüzde 70 dış hat, yüzde 30 iç hat penetrasyonuyla çalıştığını belirten Sarp, kendilerinin bunun tam tersi yüzde 70 iç hatla çalıştığını fakat dış hat sayısını artıracaklarını söyledi. Sarp, önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüzde 10-15, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki 5 yılda 150, 10 yılda ise 200 uçağa ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Sarp, 1.600'ü kabin olmak üzere 2.250 çalışana sahip olduklarını kaydetti. Kokpit ilanına çıktıklarını hatırlatan Sarp, yıl sonunda istihdamın 3 bini bulacağını vurguladı.