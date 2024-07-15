Borsa İstanbul’da 6 yıllık kesintisiz ralli! Enflasyonu solladı





Borsa İstanbul'da, bir yandan endeksteki yükseliş bir yandan da özellikle son 3 yılda hızlanan halka arzların etkisiyle, toplam piyasa değeri de 14.4 trilyon lira (437.8 milyar dolar) ile tarihi zirveye çıktı. Şirketin değeri 2023 sonundan bu yana 4.4 trilyon lira, 2022 sonundan bu yana ise 8.2 trilyon TL arttı. Borsada 30 şirketin piyasa değeri 100 milyar lirayı, 17 şirketin piyasa değeri 200 milyar lirayı, 8 şirketin değeri 300 milyar lirayı, 4 şirketin değeri 400 milyar lirayı ve 2 şirketin piyasa değeri 500 milyarı geçti. Piyasa değeri en yüksek şirket 583.2 milyar lira ile Koç Holding olurken, Garanti Bankası 556.5 milyar lira ile ikinci sırada yer aldı.