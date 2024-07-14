Emekliye maaş rehberi! Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Refah payı ve seyyanen zam nedir?





YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Yüksek emekli aylığını sağlamak için çalışırken SGK'ya bildirilen prime esas kazancın yüksek olması gerekir. Düşük maaş bildirip yüksek emekli aylığı almak mümkün değil, çünkü tüm kazançlarınız hesaba katılıyor. O yüzden asgari ücretten gösterilip elden maaş almaya razı olmayın. Bu durumları ALO 170'e mutlaka bildirin. Çalışma hayatında SGK'ya bildirilen kazancı yüksek olanların emekli aylıkları da yüksek oluyor. Sadece belli bir dönem değil, tüm çalışma hayatına bakıldığı için son birkaç yıl yüksek kazancın olması emekli aylığını yükseltmiyor. Birden fazla yerden sigortalı olmak ve kazanç bildirmek de emekli aylığını arttırıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN