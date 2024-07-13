Gabar’da yeni rekor! Bakan Bayraktar duyurdu: 45 bin varile yükseldi | Petrol üretiminde hedefe adım adım

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR'

Türkiye'de enerji talebinin arttığını belirten Bakan Bayraktar, "Enerji bir anlamda günlük hayat ve ekonomimizin, yaşadığımız her anın 7/24 ihtiyaç duyduğumuz bir alanı ve bizim esas itibarıyla görevimiz, enerjiyi kesintisiz şekilde, kaliteli bir şekilde ve elbette ki rekabetçi ve ucuz şekilde vatandaşlarımıza 7/24 sürekli bir şekilde, sürdürülebilir şekilde ulaştırabilmek. " dedi ve şöyle devam etti:

"Biz buna aslında genelde 'enerji arz güvenliği' diyoruz. Yani enerjiyi tedarik edilmesiyle ilgili bir süreçten bahsediyorum. Ama Türkiye'de, enerjide AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında da enerji politikalarını şekillendiren bir başka husus daha var. O da enerjideki dışa bağımlılık meselesi. Biz enerji talebi artan bir ülkeyiz. Türkiye'nin nüfusu artıyor.