Gabar'da yeni rekor! Bakan Bayraktar duyurdu: 45 bin varile yükseldi | Petrol üretiminde hedefe adım adım
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük keşiflerinden biri olan Gabar'daki petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yeni bir rekora imza attı. Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye petrollerinin bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkardığını söyledi. Bakan Bayraktar, "Şu anda 41 kuyudan 45 bin varil üretiyoruz. Hedefimiz 95 kuyuda, 100 bin varil üretime çıkabilmek." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda. Hedefimiz 95 kuyuda, 100 bin varil üretime çıkabilmek" şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Trabzon'da valilik, büyükşehir belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti. TTSO'da 'Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar, bakanlığın enerji politikalarına ilişkin konuştu.
'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜYOR'
Türkiye'de enerji talebinin arttığını belirten Bakan Bayraktar, "Enerji bir anlamda günlük hayat ve ekonomimizin, yaşadığımız her anın 7/24 ihtiyaç duyduğumuz bir alanı ve bizim esas itibarıyla görevimiz, enerjiyi kesintisiz şekilde, kaliteli bir şekilde ve elbette ki rekabetçi ve ucuz şekilde vatandaşlarımıza 7/24 sürekli bir şekilde, sürdürülebilir şekilde ulaştırabilmek. " dedi ve şöyle devam etti:
"Biz buna aslında genelde 'enerji arz güvenliği' diyoruz. Yani enerjiyi tedarik edilmesiyle ilgili bir süreçten bahsediyorum. Ama Türkiye'de, enerjide AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında da enerji politikalarını şekillendiren bir başka husus daha var. O da enerjideki dışa bağımlılık meselesi. Biz enerji talebi artan bir ülkeyiz. Türkiye'nin nüfusu artıyor.
Türkiye'nin ekonomisi büyüyor. İstihdam, yatırım, ihracat artıyor. Bu artan ve büyüyen ekonominin ihtiyaç duyduğu enerji artıyor. Şehirleşme artıyor, yaşam tarzlarımız, yaşam kalitemiz farklılaşıyor. Dolayısıyla bunun gerektirdiği enerji ihtiyacının da karşılanması büyük bir önem arz ediyor. Bizim mesaimizin genel ekseriyetteki çoğunluğu bu enerji arz güvenliği üzerinedir. Türkiye'nin artan doğal gaz, artan petrol, artan elektrik talebini nasıl karşılayacağız? Çalışmalarımız, nasıl daha uygun şartlarda karşılayacağız şeklinde."
'YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK POTANSİYEL VAR'
Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline değinen Bakan Bayraktar, "Önemli husus, Türkiye'de yaklaşık yüzde 67 enerjisi, yani 3 binlik enerjinin 2'si maalesef ülkemiz ithalat yoluyla giriyor. Dolayısıyla bu ithalatla alakalı karşılaştığımız başta ithalat faturası, bunun getirdiği cari açık, bunun getirdiği döviz ihtiyacını karşılamakla alakalı da belli politikalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu iki konu artan talep ve artan dışa bağımlılığı azaltmak için temel politika önceliklerimize baktığımızda birinci olarak yerli ve yenilenebilir kaynakları Türkiye azami ölçüde mutlaka devreye almak, ekonomisine katmak durumunda. Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir potansiyeli var. Güneşiyle, rüzgarıyla, hidrolik ve jeotermal kaynaklarıyla Türkiye'nin mutlaka bu yenilenebilir kaynaklarını devreye alması gerekiyor" diye konuştu.
'GÜNEŞ VE RÜZGAR YATIRIMI İLE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'
Türkiye'nin mutlaka enerjisini verimli kullanması gerektiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla bu anlamda bugüne kadar yaptığımız güneşte ve rüzgarda 27 bin megavatı bulan kurulu gücü, bu sene ve önümüzdeki 12 yıl boyunca 2035'e kadar ilave 60 bin megavatla yani her yıl yapacağımız 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar yatırımıyla geliştirmek ve artırmak istiyoruz. Türkiye'nin mutlaka enerjisini verimli kullanması lazım. Evet, hayat standartlarımızdan, hayat konforumuzdan vazgeçmeden ama Türkiye'nin mutlaka sanayisinde, tarımında, ulaştırmasında, enerjisinde ve bütün binalarında, enerjisini verimli kullanması gerekiyor. Bu anlamda ortaya koyduğumuz 2024, 2030 Türkiye ulusal enerji verimliği eylem planıyla 20 milyar dolarlık bir yatırım hedefi ortaya koyduk. Türkiye özel sektörüyle kamunun kurumlarıyla bu yatırımları gerçekleştirip enerji tüketimini yüzde 16 gibi iyileştirerek, enerjiyi daha az yoğun kullanan bir sanayi, bir binalar, bir ulaştırma, bir tarım sektörü ve enerji sektörü hedefliyoruz."
'SAKARYA DOĞAL GAZINDA HEDEF 5 MİLYON HANE'
Bugün 2,4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazın Sakarya'da üretildiğini kaydeden Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:
"Karalarda Türkiye'nin gitmediği, daha önce aranmamış coğrafyaları aramak doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Şırnak, Gabar, Hakkari, Van buralarda biz petrol araması yapmaya başladık. Ve hamdolsun bu 2016'daki strateji değişikliğinden sonra bütün bu çalışmaların, meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. 2020 yılında hepimizin malumu Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize bir müjde olarak açıkladığı Sakarya Gaz sahasındaki doğal gaz keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfidir. 2020 yılı için dünyada denizlerde yapılan en büyük doğal gaz keşfidir. Biz orada şu anda 710 milyar metreküplük bir rezerv keşfiyle, yine dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde oradan doğal gazı üretmeye başladık. Bugün 2,4 milyon haneye yetecek kadar doğal gazı, kendi gazımız olarak Sakarya'da üretiyoruz. Yaklaşık günlük 5,5 milyon metreküplük bir üretimle gidiyoruz. Ama inşallah önümüzdeki aylarda bunu ilk etapta 10 milyon metreküpe, yani 5 milyon abonenin 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak şekle getireceğiz."
GABAR'DA YENİ REKOR! 45 BİNE ÇIKTI
"Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda" diyen Bakan Bayraktar, "Petrol tarafında 2016 yılında yine bu strateji değişikliğini yaptığımız yılda günde 35 bin varil üreten, Türkiye petrolleri, bugün sadece Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, 45 bin varil günlük üretime çıkarmış durumda. 2021 yılında yaptığımız bu keşif yine Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin karalardaki en büyük keşfidir. Şu anda 41 kuyudan 45 bin varil üretiyoruz. Hedefimiz inşallah en kısa zamanda, bunu yılsonu olarak, hedef olarak arkadaşlarımıza verdik. Hedefimiz 95 kuyuda, 100 bin varil üretime çıkabilmek" dedi.
"70 YILLIK RÜYAYI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Mersin'de nükleer santral projesinin sürdüğünü aktaran Bayraktar, "Ülkemiz çok büyük, ülkemizin ihtiyaçları artarak devam ediyor. Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacı 1 milyon varil. Biz daha çok Gabar'ı keşfetmemiz lazım. Mutlaka Türkiye'nin Libya'da, Irak'ta, Somali'de Kafkasya coğrafyasında farklı petrol sahalarında iş birlikleriyle ortaklıklarıyla, doğal gaz ve petrolde farklı alternatifleri de geliştirmesi gerekiyor." dedi.
"Petrolü doğal gazı üreten, üretimi artan yerli ve yenilenebilir kaynaklarını azami derecede ekonomisine katan bir ülke olarak, böyle bir ve enerjini verimi kullanan bir ülke olarak Türkiye'nin önünde bir de 70 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürmek var." diyen Bakan Bayraktar "Türkiye'nin 1950'lerden beri yapmak istediği nükleer enerjiden elektrik üretimiyle alakalı da şu anda devam eden nükleer santral projemiz, Mersin'de, bu santrali de inşallah en kısa zamanda önümüzdeki aylarda devreye almak suretiyle inşallah Türkiye'nin bu 70 yıllık rüyasında gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
- 15 Temmuz Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz'da İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı, ücret mi?
- 15 Temmuz’da köprü ve otoyollar bedava mı? 2024 FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
- KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans en düşük puanlar nereye gidilir?
- KPSS Lisans sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS Lisans GY-GK, Eğitim Bilimleri puan hesaplama 2024 nasıl yapılır?
- 2024 KPSS lisans puan türleri | KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? Hangi kurumlar alım yapıyor?
- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024 KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru, kaç dakika?
- KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayıp bitecek? 2024 KPSS GY-GK oturumu kaç dakika, kaç soru var?
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler çalışıyor mu? Pazartesi eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler...
- 1998 2000 2003 2005 2009 girişliler! SGK başlangıç yıl, prim, gün tablonuz oluştu: İşte erken emeklilik yolu...
- 15 Temmuz kargolar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü kargom gelir mi? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da çalışıyor mu?
- 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi özel ve kamu bankalar çalışıyor mu? EFT, HAVALE işlemleri...