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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten vergi açıklaması

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 12:04 Güncelleme: 13.07.2024 12:06
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten vergi açıklaması

Son dakika haberi... Bakan Şimşek: Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.

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