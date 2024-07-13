Marketler arasındaki fiyat farkı dudak uçuklattı! Vatandaş dedektif gibi normal fiyat peşinde

Ticaret Bakanlığı'nın bu tür afaki fiyat oyunlarının önüne geçmek için 7 Aralık 2022'de perakende yönetmeliğinde değişikliğe gittiğini aktaran Güllü, şunları anlattı: "6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu'na dayanılarak çıkartılan perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmeliğe 12/Ç maddesi eklendi. Buna göre zincir marketler için yeni kural getirildi.

Karara göre, şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça (Ticaret Bakanlığı) belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılabilecek. Karar sayesinde tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin önü açılacak. Bu yönetmelik tam anlamıyla uygulanmaya başladığında bu kadar afaki fiyat farkları da kalmayacaktır."