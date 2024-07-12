En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Kök maaş 10 bin TL'yi geçer mi? Son kulisler A Haber'de | Canlı yayında rakam verdi...
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "En düşük emekli maaşına yapılacak zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız." ifadelerini kullandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca emeklilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte detaylar…
Milyonlar gözünü en düşük emekli maaşına gelecek zam yapılacak toplantıya çevrildi. En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada ise "En düşük emekli maaşına yapılacak zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız." ifadelerini kullandı.
Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca emeklilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte masadaki zam senaryoları;
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz
"Geçmiş dönemde de emeklilerimiz kök aylık ve taban aylıkla tanıştılar. Çalışma hayatınız boyunca sizden kesilen uzun vadeli sigorta prim kolları vasıtasıyla sizin ham haliyle kök aylığınız belirlenir ve bunun üzerine emeklilere açıklanan TÜFE verisi oranında 6 ayda bir oranında eklentiler gelir."
"Bu ay enflasyon bir enflasyon verisi açıklandı ve yüzde 24.73 üzerinden SSK ve BAĞKUR emeklilerimizin maaşları belirlenmiş oldu."
"Burada özellikle kök aylıkla alakalı söylenecek nokta 8 bin 17 liranın altında bulunan kök aylıklarla ilgili. Bu aylığa yüzde 24.73 eklediğiniz takdirde maalesef ki sıfır zam riski doğdu."
KÖK AYLIK DÜZENLEMESİ Mİ TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ Mİ?
"Yapılacak zammın muhtemel olarak 12 bin veya 12 bin 500 civarında olması. Burada bakıldığı zaman yüzde 24.732lük bir artış varsa minimum yüzden 25'lik zam yapılması."
"Taban aylığın muhtemel olarak 12 bin veya 12 bin 500 TL'ye yükseltileceği tahmin ediliyor. Taban aylık ve kök aylıkların ayrımını mutlaka yapmamız lazım yapamadığımız takdirde maaşı hesaplarda görünce hüsrana uğrayabilir."
"EN DÜŞÜK MAAŞ 10 BİN TL OLMAYACAK"
Gazeteci Ferhat Murat maaş zamlarına dair son kulis bilgilerini anlattı:
"8 bin lira olan kök maaşın 10 bin lira seviyesine gelecek ve bir artış olmayacak ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak lazım. Başkan Erdoğan'ın önüne birden fazla seçenek sundu ilgililer. Bunlar 11 bin 500 , 12 bin, 12 bin 500 ve kaç kişiyi kapsayacağı öte yandan bütçeye nasıl bir maliyeti olacağı sunuldu."
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