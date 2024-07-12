En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Kök maaş 10 bin TL’yi geçer mi? Son kulisler A Haber’de | Canlı yayında rakam verdi...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada ise "En düşük emekli maaşına yapılacak zammını önümüzdeki hafta başında açıklarız." ifadelerini kullandı.

Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz milyonlarca emeklilerin merak ettiği soruları yanıtladı. İşte masadaki zam senaryoları;