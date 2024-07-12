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Sıfır kilometre araçlardaki kampanyaların bitmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:14 Güncelleme: 12.07.2024 09:16
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Sıfır kilometre araçlardaki kampanyaların bitmesiyle ikinci el araç piyasası hareketlendi

Sıfır otomobillerde yapılan kampanyaların sona ermesiyle birlikte ikinci el otomobil piyasası tekrar hareketlendi.

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