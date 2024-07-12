12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hububat hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:07 Güncelleme: 12.07.2024 09:07
ABONE OL
Hububat hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor

Muş Ovası'nda 2 milyon 95 bin dekar alanda ekimi yapılan hububatın hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör