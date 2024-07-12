E-ticarette tüketiciyi bekleyen tehlikeler neler? Uzmanlar kritik uyarı

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Türkiye özelinde yapılan taramada ise 124 sağlayıcıya ait internet sitesi veya mobil uygulama incelendi. Bu incelemelerin yüzde 30.6'sında en az bir, yüzde 20.2'sinde ise iki veya daha fazla karanlık ticari tasarım kullanıldığı tespit edildi.