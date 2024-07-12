Emekli zammına ilişkin son kulisler! Toplantıda bu rakamlar konuşulacak | İşte kalem kalem zam senaryoları
En düşük emekli maaşı artacak. Zamlı memur ve emekli maaşları gelecek hafta hesaplarda olacak. SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle 10 bin TL'nin altında kalan kalan emekliler var. Yapılan hesaplamalara göre 1.8 milyon emeklinin kök maaşı bu rakamın altında kalıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında uzman isimler kalem kalem hesaplamalarda bulundu.İşte detaylar...
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı Temmuz maaşı belli oldu. 1.8 milyon emekli 10 bin TL taban maaşın altında kalınca hükümet harekete geçti.
Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Enflasyon oranları nasıl belirleniyor? Tüm merak edilen soruları A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından cevapladı. İşte kalem kalem hesaplamalar ve merak edilenler;
Abdulkadir Selvi Gazeteci
"Asgari ücretle ilgili bir düzenleme hükümetin düzenlemeleri arasında yok öncelikle bunu söylememiz lazım. Yılda bir kere ocak ayında yapılacak. Pazartesi günü bakanımızın Vedat Işıkhan2ın sunumunda kademeli bir artış ön görüldü bunlardan ilki 11 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ve bundan 2 milyon 500 bin emelimizin yararlanması diğeri 12 bin TL'ye yükseltilmesi ve bundan da 3 milyon 800 bin emeklinin hepsi yararlanacak fakat 12 bin 500 TL'ye çıkarsa da bundan 4 milyon 500 bin emeklinin yararlanacak olması."
YENİ EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLUYOR!
Ali Duman Sosyal Güvenlik Uzmanı
"Önceden kök maaşı vatandaş bilmezdi fakat artık vatandaşta bu konuya hakim oldu. Çünkü kök maaş ve taban aylık arasında ki fark gittikçe arttı."
"Kök maaş diyelim ki 7 bin lira bunu 10 bin liraya tamamlayacak hazine desteği sağlansın diyorlar ama yıl içerisinde gelen zamlar kök maaşa uygulanıyor taban aylığa uygulanmıyor. Yani yüzde 24,75'lik zam kök maaşa uygulandı ve yine 10 bin TL'nin altında kaldı ve bu emeklimiz yeni bir düzenleme olmadığı sürece 10 bin TL'nin üzerinde maaş alamayacak. Problem kök maaşın taban aylıkla arasında ki makasın fazla olmasından kaynaklı."
"Emekli zaten emekli maaşıyla yaşamaya geçinen bir birey ve bu emeklilerimiz serzenişleri yeni bri çalışmaya yönlendirmiş olabilir fakat bir açıklama gelmedi."
KÖK MAAŞA DÜZENLEME
"Kök maaşa da yeni bir düzenleme yapılabilir. Bunun da bir cümlelik çözümü var o da her sene biz taban aylıkları yasa ile belirliyoruz ve buna ek olarak kök maaş taban maaştan düşük olamaz denilse bütün sorun ortadan kalkacaktır."
"2024 yılında şöyle problem ortaya çıktı. Ödenen sigorta primi alınacak emekli maaşının üstüne çıktı bu sene. Asgari ücret temmuz zammı görseydi böyle olmayacaktı fakat temmuz zammı görmediği için durum bundan ibaret. Yani burada kesinlikle bir kök maaş düzenlemesi yapılması şart artık."
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