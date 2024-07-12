Emekli zammına ilişkin son kulisler! Toplantıda bu rakamlar konuşulacak | İşte kalem kalem zam senaryoları

"Kök maaş diyelim ki 7 bin lira bunu 10 bin liraya tamamlayacak hazine desteği sağlansın diyorlar ama yıl içerisinde gelen zamlar kök maaşa uygulanıyor taban aylığa uygulanmıyor. Yani yüzde 24,75'lik zam kök maaşa uygulandı ve yine 10 bin TL'nin altında kaldı ve bu emeklimiz yeni bir düzenleme olmadığı sürece 10 bin TL'nin üzerinde maaş alamayacak. Problem kök maaşın taban aylıkla arasında ki makasın fazla olmasından kaynaklı."

"Emekli zaten emekli maaşıyla yaşamaya geçinen bir birey ve bu emeklilerimiz serzenişleri yeni bri çalışmaya yönlendirmiş olabilir fakat bir açıklama gelmedi."