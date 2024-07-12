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Ordu'da mavi yemiş kazandırıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:02 Güncelleme: 12.07.2024 09:02
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Ordu’da mavi yemiş kazandırıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk döneminde başlattığı çalışmalar yeni döneminde de büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile geçmiş yıllarda fidanları dağıtılan ve bu günlerde hasadı yapılarak kilogramı 300-350 TL arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürüyor.

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