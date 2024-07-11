Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda! Fed faiz indirimini ne zaman başlatacak?





Brent petrolün varil fiyatı da talebin arttığına yönelik sinyallerin de etkisiyle yüzde 0,4 yükselerek 85,3 dolardan işlem görüyor. New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,18 artışla 18.647,45 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 1,02 yükselişle 5.633,91 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 1,09 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Böylece Nasdaq endeksi üst üste yedi işlem gününde kapanış rekoru tazelerken, S&P 500 endeksi de art arda altı işlem gününde de en yüksek günlük kapanış seviyesini yeniledi.



Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya'da açıklanacak nihai enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere'de büyüme verileri de yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyallerin geldiğini anımsatarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.



ECB Denetleme Kurulu üyesi Elizabeth McCaul dün Financial Times ile yaptığı bir söyleşide gölge bankacılık konusunda risklerin arttığı uyarısında bulundu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill ise dün yaptığı açıklamada, faiz indiriminin zamanlamasının hala "açık bir soru" olduğunu söyleyerek para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın ağustosta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri zayıflattı.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,30 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı. Asya pay piyasalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 42 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazelemesi dikkati çekti. Bölge merkez bankalarından olan Güney Kore Merkez Bankası, üst üste 12'inci toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50'de sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair daha fazla kanıt aradığı için politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı alındı.