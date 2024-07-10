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Çay üreticileri dikkat! ÇAYKUR'dan yaş çay alımına kontenjan

ahaber.com.tr AA
Giriş: 10.07.2024 22:58 Güncelleme: 10.07.2024 22:59
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Çay üreticileri dikkat! ÇAYKUR’dan yaş çay alımına kontenjan

Binlerce çay üreticisini ilgilendiren kararı ÇAYKUR duyurdu. Günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıktığını açıklayan ÇAYKUR yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada çay alım sürecinde hiçbir üreticinin mağdur olmasına izin verilmeyeceği ve ekonomik anlamda üreticilerin zarar görmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını açıkladı.

DEKAR BAŞINDA 50 KİLOGRAM OLACAK

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ikinci sürgün alımlarının 26 Haziran'da başladığı hatırlatıldı.

Alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Günlük yaş çay alım miktarımız kurum kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle alımlarımız dekar başına 50 kilogram üzerinden yapılacak olup, kısa bir süre sonra tekrar serbest alımlara devam edilecektir. Çay alım sürecinde hiçbir üreticimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğimizin ve yine hiçbir üreticimizin ekonomik anlamda zarar görmesine müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerine yer verildi.

'ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ' MESAJI

Hiçbir üreticinin belirlenen referans fiyatın altında çay satmasının istenmediği değerlendirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Çay hasadının üretim imkanları sebebiyle birkaç gün içinde bitirilemeyeceğini ve yaş çayın en sağlıklı bekleyeceği yerin bahçe olduğunu bilen üreticilerimizin, acele etmedikleri takdirde maddi ve manevi tüm hak ve hukuklarını rahatlıkla koruyabileceğimizi bilmelerini isteriz. Çaykur, üreticimizin her zaman yanındadır. Üreticilerimizin bütün çaylarını rahatlıkla alabileceğimizi taahhüt ediyoruz."

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