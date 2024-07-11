Alman şirketleri iflas bayrağı çekiyor! Yüzde 41 artış

279'U KURTARILMIŞTI

Geçen yıl iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan 279 şirketin sadece yüzde 35'i geçen aya kadar kurtarılmıştı. İflas dalgasının nedenleri arasında koronavirüs salgınının artçı etkileri, enflasyon, artan enerji ve malzeme maliyetleri ile zayıflayan talep gösteriliyor. Kalifiye işgücü sıkıntısı ile Alman bürokrasisi de iflaslarda etken olarak öne çıkıyor.

SON ON YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Creditreform, yılın ilk yarısında ülkede yaklaşık 11 bin iflas vakası kaydedildiğini, böylece iflasların son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Öte yandan Alman ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.