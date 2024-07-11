Alman şirketleri iflas bayrağı çekiyor! Yüzde 41 artış
Avrupa'nın en güçlü ekonomi ülkesi olan Almanya'dan gelen iflas haberleri düşündürüyor. Cirosu 10 milyonun üzerinde olan şirketlerin iflasında bu yıl yüzde 41 artış oldu. Altı ayda iflas eden şirket sayısı 162'yi buldu. İflas eden şirketler arasında tur operatörü FTI, mağazalar zinciri Galeria ve moda grubu Esprit de bulunuyor. İşte iflas bayraklarının çekildiği ülkede son durum...
Güçlü Alman ekonomisi son yıllarda alarm veriyor. Ülkede bu yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla şirket iflaslarında patlama yaşandı. Cirosu 10 milyon euronun üzerinde olan 162 şirket, son altı ay içerisinde iflas başvurusunda bulundu. İflas eden şirketlerin başında emlak, otomotiv ve makine mühendisliği alanında hizmet veren şirketler yer aldı.
BEKLENENİN ÜZERİNE ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Falkensteg adlı danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, 2023 ile kıyaslandığında iflaslarda yüzde 41'lik artış yaşandı. Yeniden yapılandırma uzmanlarının yüzde 30'luk artış beklediği ifade edilirken, oranın çok daha yüksek olmasının alarm verici durum oluşturduğu belirtildi. İflas eden şirketler arasında tur operatörü FTI, mağazalar zinciri Galeria ve moda grubu Esprit de bulunuyor.
279'U KURTARILMIŞTI
Geçen yıl iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan 279 şirketin sadece yüzde 35'i geçen aya kadar kurtarılmıştı. İflas dalgasının nedenleri arasında koronavirüs salgınının artçı etkileri, enflasyon, artan enerji ve malzeme maliyetleri ile zayıflayan talep gösteriliyor. Kalifiye işgücü sıkıntısı ile Alman bürokrasisi de iflaslarda etken olarak öne çıkıyor.
SON ON YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Kredi derecelendirme kuruluşu Creditreform, yılın ilk yarısında ülkede yaklaşık 11 bin iflas vakası kaydedildiğini, böylece iflasların son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Öte yandan Alman ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.
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