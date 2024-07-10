Çalışmalar tamamlandı! Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırım Bankası Üst Fonu kuruldu!

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokolün Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandığı bildirilen açıklamada kurulan üst fona bakanlık tarafından 35 milyon dolar tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulduğu belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."