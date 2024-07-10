Çalışmalar tamamlandı! Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırım Bankası Üst Fonu kuruldu!
Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarını yürüttüğü Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu. Bakan Mehmet Şimşek'in Mayıs ayında "Hazırlıklarda son aşamaya geldik" dediği üst fon yapısına ilişkin bakanlıktan bir açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 50 milyon dolarlık yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokol imzalandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan basın duyurusuna göre, mayısta duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.
Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir üst fonun kuruluşuna dair protokolün Bakanlık ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında imzalandığı bildirilen açıklamada kurulan üst fona bakanlık tarafından 35 milyon dolar tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulduğu belirtildi ve şöyle devam edildi:
"Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avrupa'da Yan Yana Klozetler: Gizem Çözüldü! Neden 2 Klozet Kullanıyorlar?
- Dünyanın en güçlü donanmaları belirlendi: Türkiye 82 ülkeyi ezip geçti
- Deneyenlerin sadece %1'i başarabiliyor! Zorlu zeka testinde gizli kemiği 5 saniyede bulabilir misin?
- Padişahların Gizli Tarihi: Bildiklerinizin Ötesine Geçin! Kanuni ve Fatih de Resimlerde!
- ÖGG 109. Dönem sınav sonuç tarihi 2024 | EGM Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı?
- 47 48 49 50 yaşa tam isabet erken emeklilik hesaplandı! 1999 2001 2003 2008 SGK girişi olana güncel tablo
- Beşiktaş’a yılın çalımı: Tamam demişken… Fenerbahçe’ye Batshuayi'yi unutturacak!
- SSK, Bağ-Kur'luya müjde sabah 07.00'de geldi! 18.600 TL'lik mest edecek ek kazanç: Kök maaşı 10.000 TL olana...
- YÖKDİL/2 geç başvuru ekranı 2024 | YÖKDİL 2 geç başvuruları başladı mı, ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB'den eylül takvimi...