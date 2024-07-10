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Borsa İstanbul'da negatif gün! Endeks düşüş yaşadı | 10 Temmuz 2024 BIST 100 endeksi kapanış puanı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 18:33
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Borsa İstanbul’da negatif gün! Endeks düşüş yaşadı | 10 Temmuz 2024 BIST 100 endeksi kapanış puanı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi karışık bir seyrin ardından günü düşüşle kapattı. Yüzde 0,49 oranında değer kaybeden endeks, 10.743,30 puana geriledi.

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