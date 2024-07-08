Küresel piyasalar Fed’i takiple! Jerome Powell ne açıklama yapacak?





Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.

Analistler, söz konusu yoğun gündemin yanı sıra cuma günü Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo ve Bank of New York Mellon'un gibi ABD'nin önde gelen şirketlerinin üç aylık kazançlarını açıklamalarının beklendiğini bildirdi.



Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 8 baz puanlık gerilemeyle yüzde 4,28 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,30'da bulunuyor. Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,6 değer kazanarak günü 2 bin 392 dolardan tamamladı ve yaklaşık son bir buçuk ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ons altının fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 385 dolardan alıcı buluyor.