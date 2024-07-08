Türkiye ile AB arasında kritik toplantı! Gündemde vize sıkıntısı da var...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis bugün Brüksel'de bir araya gelecek. Düzenlenecek toplantıda karşılıklı ticaretin artırılmasının yanında Türk vatandaşlarının son dönemde yaşadığı vize sıkıntısı da gündemde olacak. İşte detaylar...
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun bugün yapılacak ilk toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB ülkelerinin uyguladığı vize zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıların aşılması ve kara nakliye sektörü için ülke kotalarının yetersizliğinin giderilmesi başlıklarının değerlendirilmesi planlanıyor.
İLK TOPLANTI BUGÜN
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek. Resmi heyetler ile özel sektör temsilcilerinin de katılacağı toplantılara Bakan Ömer Bolat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlık edecek.
VİZE SIKINTISI DA MASADA OLACAK
Toplantılarda görüşülecek konular arasında, karşılıklı ticaretin artırılması, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerinin başlatılması arayışı, yeşil dönüşüme uyum çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB ülkelerinin uyguladığı vize zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıların aşılması ve kara nakliye sektörü için ülke kotalarının yetersizliği gibi başlıklar yer alıyor.
Toplantının ardından Bakan Bolat ve Dombrovskis'in ortak basın açıklaması yapması planlanıyor.
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