Türkiye ile AB arasında kritik toplantı! Gündemde vize sıkıntısı da var...

İLK TOPLANTI BUGÜN

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek. Resmi heyetler ile özel sektör temsilcilerinin de katılacağı toplantılara Bakan Ömer Bolat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlık edecek.