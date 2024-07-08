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Haziranda yatırımcıya en çok ne kazandırdı? Altın, dolar, euro, borsa getiri oranları...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 10:49
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Haziranda yatırımcıya en çok ne kazandırdı? Altın, dolar, euro, borsa getiri oranları...

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Açıklanan verilere göre haziranda en fazla getiri mevduat faizlerinde olurken; dolar, euro, BIST 100 endeksi ve altın ise yatırımcısına kaybettirdi.

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