İstanbul Havalimanı’na 3’lü paralel pist! ABD’den sonra bir ilk olacak! Heathrow’u sollayacak adım

YOLCU TRAFİĞİ 2023 YILINA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul Havalimanı'nda 6 ayda iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere 253 bin 115 uçak trafiğine ulaşıldı. İç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4 artış gösterdi. Yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN