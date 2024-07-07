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Hazine'den 2 yeni ihale

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 10:47
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Hazine’den 2 yeni ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın (8 Temmuz 2024 Pazartesi) devlet tahvili ve hazine bonosu ihaleleri yapacak. İhalelerden biri 9 ay, diğeri ise 7 yıl vadeli olacak.

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