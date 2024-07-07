Emekliye bir yılda yüzde 86,16 zam! Hesaplama yapıldı
Emeklilerin haziran ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte temmuz zammı belli oldu. Temmuz zammı için refah payı ya da seyyanen zam gibi ek artış olmasa da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu yıl aldıkları toplam zam oranı yüzde 86,16 olarak hesaplandı.
Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki artış alıyorlar. Bu artışlar oluşan enflasyona endeksleniyor ve 6 aylık oranlar emekliler için artışta referans oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranını direkt maaşlarına yansıtırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkını alıyorlar.
Hükümet ayrıca bu oranlara ilave artışlar yaparak bir refah payı da veriyor. Yine bir süredir uygulanan taban maaş ile de emeklilere hazineden seyyanen destekler veriliyor. Yani taban maaşın altındaki emekli maaşları seyyanen ödemelerle bu rakama tamamlanıyor. Bu yıl da Ocak ayında yüzde 37 çıkan 6 aylık enflasyon oranı 11.68 puanlık refah payı eklenerek hükümet tarafından yüzde 49.25 oranına yükseltilmişti.
Şimdi Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon oranı açıklandı ve yüzde 24.73 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyondan kaynaklı artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık enflasyon farkına yol açtı ve bu kesimin zam oranı da toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu. Şu anda refah payı oranı ise henüz belli değil. Bu şekliyle yapılan hesaplamalara göre emeklilerin yıllık artışı SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 86'yı aşarken memur emeklilerinde ve memurlarda ise yüzde 78 oranını aşmış oldu.
HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Yıllık artışlar Ocak ve temmuz aylarındaki artış oranlarının kümülatif birleştirilmesi ile bulunuyor. Bakıldığı zaman 49.25 oranında Ocak artışı ve yüzde 24.73 oranında Temmuz artışı toplandığında 73.98 rakamına ulaşılıyor. Ancak kümülatif hesap ile bu oran 86'yı geçiyor.
TABLO 1
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesap şöyle:
Aralık 2023 maaşı: 100 TL
Ocak 2024 artışı: Yüzde 49,25
Ocak 2024 maaşı: 100 X % 49.25= 149.25 TL
Temmuz 2024 artışı: 24.73
Temmuz 2024 maaşı: 149,25 X % 24.73 = 186,16 TL
2024 yıllık artış oranı: Yüzde 86,16
Haziran ayı yıllık enflasyon: Yüzde 71,60
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38-40
TABLO 2
Memurlar ve memur emeklileri için hesap şöyle:
Aralık 2023 maaşı: 100 TL
Ocak 2024 artışı: Yüzde 49,25
Ocak 2024 maaşı: 100 X % 49.25= 149.25 TL
Temmuz 2024 artışı: 19.31
Temmuz 2024 maaşı: 149,25 X % 19.31 = 178,07 TL
2024 yıllık artış oranı: Yüzde 78,07
Haziran ayı yıllık enflasyon: Yüzde 71,60
2024 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 38-40
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