Emekliye bir yılda yüzde 86,16 zam! Hesaplama yapıldı

Şimdi Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon oranı açıklandı ve yüzde 24.73 çıktı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyondan kaynaklı artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık enflasyon farkına yol açtı ve bu kesimin zam oranı da toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu. Şu anda refah payı oranı ise henüz belli değil. Bu şekliyle yapılan hesaplamalara göre emeklilerin yıllık artışı SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 86'yı aşarken memur emeklilerinde ve memurlarda ise yüzde 78 oranını aşmış oldu.