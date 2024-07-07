32 maddelik ’Tasarruf Paketi’ Meclis’te! Kamuda çalışana ek gelir sınırlaması

KAMUDA EK ÜCRET SINIRLAMASI: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 92 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Elde edilen gelirin 92 bin lirayı geçen bölümü ise Hazine'ye aktarılacak.