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5 yılda 714 kooperatif için 97 milyon lira hibe sağlandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 11:32
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5 yılda 714 kooperatif için 97 milyon lira hibe sağlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 5 yılda 714 kooperatif için yaklaşık 97 milyon liralık hibe sağlandığını belirterek, "Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı." dedi.

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