Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat denetimi! 47 milyon lira ceza kesildi

"Bu işletmelerin tarife ve fiyat listelerinin sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle tüketiciler nezdinde oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi ve piyasalarda istikrarın sağlanması amaçlarıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin 'iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne' tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmiştir. Bakanlık olarak bu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız TOBB ve TESK ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir."