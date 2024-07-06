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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! 'Ben de varım' uygulamasını kullanıma açılıyor

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 11:04
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! ’Ben de varım’ uygulamasını kullanıma açılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, e- ticaret yapan kadın kooperatiflerine tek bir platform üzerinden erişim imkanı getireceklerini belirtti.

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