06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 10:12
ABONE OL
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Son dakika haberine göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,44 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,88 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör