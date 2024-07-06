Tasarruf yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu! 32 maddeden oluşuyor | Kamuda tek maaş zorunluluğu
Tasarruf tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için yasa teklifi hazırlandı. AK Parti, tasarruf tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlanan 32 maddeden oluşan teklif yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Kamuda tek maaş zorunluluğu geldi. İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısı ile teklif hakkında bilgi verdi. 32 maddeden oluşan teklif şu değişiklikleri içeriyor:
DEPREM İLLERİNE DESTEK
Sabah'ın haberine göre Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde bir düşüş yaşanmaması için önlem alındı. Buna göre 30 Haziran 2027 tarihine kadar 11 ilde nüfusu azalan belediyeler bakımından 2023 yılı ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.
SIKI DENETİM
Alınan tasarruf tedbirlerinin uygulanması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilecek. Önlemlere uymadığı tespit edilenler hakkında tabi oldukları kamu kurumunun mevzuatı çerçevesinde disiplin cezası verilecek. Yapılan iş ve işlemlerin sonuçları idareler tarafından Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.
KAMUDA EK ÜCRET SINIRLAMASI
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevler için tek bir maaş alabilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 92 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Elde edilen gelirin 92 bin lirayı geçen bölümü ise Hazine'ye aktarılacak.
BELEDİYELERİN AYDINLATMA KESİNTİLERİ
Belediye bütçelerinden, genel aydınlatma (sokak aydınlatması) için kesilen paylar yeniden düzenlendi. Buna göre büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde yüzde 20 olarak uygulanan yüzde 10'luk kanuni oran yüzde 30, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında yüzde 10 olarak uygulanan yüzde 5'lik kanuni oran yüzde 15 çıkartıldı. Bu düzenleme 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV TEŞVİKİ
Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirleniyor.
Düzenlemenin gerekçesinde elektrikli araçların teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.
BOTAŞ'IN BORÇLARI
BOTAŞ'ın doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile ceza, gecikme zammı ve faizlerinden oluşan borçları Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek.
İSTASYONLAR DIŞINDA YAKITA SINIR
Akaryakıt istasyonu dışında depolama ve dolum sınırlandırılıyor. Sadece trafiğe çıkması zahmetli veya sınırlandırılmış olanlar ile kamu araçları benzin istasyonları dışındaki bir yerden yakıt alabilecek.
BORÇLANMA SENEDİ
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu'na kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme hususunda Hazine ve Maliye Bakanı'na yetki verilecek.
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