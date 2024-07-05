Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Hesaplarınızı kontrol edin: 1.8 milyar TL'lik ödemeler hesaplarda
On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haberi bakanlık duyurdu. Bakan Yumaklı, merakla beklenen ödeme haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre 1 milyar 879 milyon 139 bin TL'lik ödemeler on binlerin hesaplarına bugün itibarı ile yatırıldı. İşte detaylar...
Her ay bakanlık tarafından on binlerce üreticiye destek ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeler ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılıyor. Bu ay ki ödemeler ise dört gözle bekleniyordu.
BEKLENEN HABERİ BAKAN DUYURDU
Üreticinin beklediği haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tarım sigortaları prim desteği 1 milyar 861 milyon 119 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat baklagil-dane mısır desteği 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi desteği 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere, toplam 1 milyar 879 milyon 139 bin lira çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."
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