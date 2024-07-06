Balon balığından 218 bin lira kazandılar!
Antalya'da bu yıl 16 bin 552 istilacı balon balığı avlayan 30 balıkçıya, 218 bin 470 lira ödeme yapılacak.
Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda 'avcılık' önem kazandı.
Bu kapsamda, Zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulama devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik, 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2023 sonuna kadar, Türkiye genelinde 183 bin 974 balon balığı avlandı.
ANTALYA'DA 16 BİN 552 BALON BALIĞI TESLİM ALINDI
Antalya'da bu yıl uygulamanın başladığı 22 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar il müdürlüğü tarafından 16 bin 552 balon balığı teslim alındı. Denizlerdeki yerli türlerin korunması için gerçekleştirilen istilacı balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında kentteki 30 balıkçıya, 3 bin 530 benekli balon balığı adedi için 25 lira, 13 bin 22 diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira ödeme gerçekleştirilecek.
1 MİLYON 241 BİN 400 İSTİLACI TÜRÜN EKOSİSTEME GİRİŞİ ÖNLENDİ
Antalya'da bu yıl 16 bin 552 balon balığı yakalanmasıyla, onlardan üremesi öngörülen 1 milyon 241 bin 400 istilacı türün ekosisteme girişi önlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:
"2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2020-2023 yıllarında toplamda 183 bin 974 balon balığı avlandı, 13 milyon 798 bin 50 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi."
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