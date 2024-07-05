Limon çiftçide 1,5 lira tezgahta 20 TL! Sorunu Berat Albayrak tespit etmişti | Hal Yasası ne oldu?

BİR HAFTA ÖNCE 30 ŞİMDİ 100 TL

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Bir hafta önce 30 lira olan limon şimdi 100 lira. Bu fiyat değişimini arz-talep dengesiyle ya da maliyetlerle açıklamak mümkün değil." dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gündeme getirdiği Hal Yasası'nın ne durumda olduğunu soran Altınok, 5 Temmuz tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:



Bir hafta önce 30 lira olan limon şimdi 100 lira.

Bu fiyat değişimini arz-talep dengesiyle ya da maliyetlerle açıklamak mümkün değil.

Zira çiftçi elindeki limonu "Zarar ediyorum" diyerek çöpe döküyor. Başakşehir Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir'e soruyorum. Hatay Dörtyol'daki limon üreticisi Bestami Bey'le sohbetini anlatıyor. Ellerindeki limonu 1.5 liraya zor satabilmişler. Limonun tanesi tezgâhta 20 lira!

Dün de Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildiğinin haberi vardı. Serbestlikten canavarlık aşamasına geçmiş, fiyatların günlük değiştiği bu piyasa koşullarında TÜİK'in verilerinin tartışılması garip değil. Peki ne yapılabilir?