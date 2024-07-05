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Türkiye'de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 09:46
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Türkiye’de 36 ilin ihracatı ocak-haziran döneminde arttı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde 19 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 36 ilde de ihracat arttı.

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