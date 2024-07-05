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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 12:07
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yabancı yatırımcının ilgisi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının düştüğüne vurgu yaptı. Bakan Şimşek, " Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor." dedi.

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