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Son dakika | Tasarruf tedbirleri kanun teklifi TBMM'de

Giriş: 05.07.2024 14:50 Güncelleme: 05.07.2024 15:57
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Son dakika | Tasarruf tedbirleri kanun teklifi TBMM’de

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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