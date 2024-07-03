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Haziranda ihracatın lokomotif sektörü otomotiv oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 14:06
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Haziranda ihracatın lokomotif sektörü otomotiv oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 69,4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

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