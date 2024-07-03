Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen emekli maaş zamları, emeklilerin büyük bir dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Bu zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre belirleniyor. Enflasyon oranlarına dayalı olarak hesaplanan 6 aylık dönemdeki farklar, emekli maaşlarına yansıtılıyor. Emekli Sandığı emeklileri için ise bu zamla birlikte toplu sözleşme farkı da eklenerek maaşlar güncelleniyor. Bu süreç, milyonlarca Bağ-Kur, SGK/SSK ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklisi için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.