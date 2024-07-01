İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru! Bir günde 268 bin 275 kişi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana tüm zamanların yolcu rekorunu kırdığını duyurdu. İşte detaylar...
İstanbul Havalimanı, dün 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden bu yana tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı.
268 BİN 275 YOLCU
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşımda zirveden inmiyoruz. 30 Haziran pazar günü havalimanımızın 268 bin 275 yolcumuza hizmet verdi. Açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile bir rekora imza attık" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı