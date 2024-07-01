İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru! Bir günde 268 bin 275 kişi...

İstanbul Havalimanı, dün 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden bu yana tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı.

268 BİN 275 YOLCU

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaşımda zirveden inmiyoruz. 30 Haziran pazar günü havalimanımızın 268 bin 275 yolcumuza hizmet verdi. Açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile bir rekora imza attık" dedi.