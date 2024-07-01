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Boeing'den dev satın alım! 8,3 milyar dolarlık paket

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 10:42
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Boeing’den dev satın alım! 8,3 milyar dolarlık paket

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı 4,7 milyar dolar civarında bir rakama satın alacağını açıkladı. Şirketin net borcunu da içeren anlaşma paketinin toplam 8,3 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

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