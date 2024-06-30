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Antalya Havalimanı rekor tazeledi! 209 bin 540 yolcu...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 14:23
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Antalya Havalimanı rekor tazeledi! 209 bin 540 yolcu...

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.

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