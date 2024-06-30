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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 11:40
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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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