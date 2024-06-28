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Merkez Bankası'ndan flaş karar! O zorunlu karşılık kaldırıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 09:41
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Merkez Bankası’ndan flaş karar! O zorunlu karşılık kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.

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