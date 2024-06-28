Doğal gazda temmuz tarifesi belli oldu! Konut ve sanayi için doğal gaz fiyatlarında değişiklik var mı?
BOTAŞ, doğal gazda mesken ve sanayi kullanıcıları ile elektrik üretim amaçlı satış tarifesinde temmuz ayı için değişiklik olmayacağını açıkladı. Buna göre konut tüketicileri için temmuz tarifesi 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), temmuz itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
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