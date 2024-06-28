Çalışanın gözü 3 Temmuz’da! Kıdem tazminatında hesaplama değişiyor! Yüksek tazminat alma formülü...

TEMMUZDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Şu an itibarıyla 35 bin TL olan kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayı itibarıyla nasıl bir değişiklik göstereceği çalışanlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kıdem tazminatının tavan tutarının 40 bin TL'ye çıkabileceği belirtilirken, "Kıdem tazminatı tavanı, memurlara yapılan zamlar temel alınarak hesaplanıyor. Beklentimiz, tavanın 40 bin TL civarında olması yönünde." ifadeleri kullanıldı.