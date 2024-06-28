Çalışanın gözü 3 Temmuz'da! Kıdem tazminatında hesaplama değişiyor! Yüksek tazminat alma formülü...
Çalışanların en büyük güvencesinden olan kıdem tazminatında gözler 3 Temmuz'a çevrildi. 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarının ardından kıdem tazminatında tavan tutar değişecek. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Emekli olacaklar ya da işten ayrılacaklar yüksek kıdem tazminatı nasıl alabilir? İşte detaylar...
3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları, sadece memur maaşlarını değil, aynı zamanda milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı tavanını da doğrudan etkileyecek. Yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamları belirleyecek ve bu zamlar doğrultusunda kıdem tazminatı tavanında da bir güncelleme olacak.
TEMMUZDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Şu an itibarıyla 35 bin TL olan kıdem tazminatı tavanının, Temmuz ayı itibarıyla nasıl bir değişiklik göstereceği çalışanlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kıdem tazminatının tavan tutarının 40 bin TL'ye çıkabileceği belirtilirken, "Kıdem tazminatı tavanı, memurlara yapılan zamlar temel alınarak hesaplanıyor. Beklentimiz, tavanın 40 bin TL civarında olması yönünde." ifadeleri kullanıldı.
MEMUR ZAMMI VE ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
2024'ün ilk beş ayı için yüzde 22.72'lik bir enflasyon farkı gözlemlendi ve Haziran ayında beklenen yüzde 2.50'lik enflasyonla birlikte yılın ilk yarısı için enflasyon farkının yüzde 25'e ulaşması öngörülüyor. Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar, Temmuz ayında yüzde 10'luk bir artış daha alacak ve üzerine enflasyon farkı da eklenecek.
YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI İÇİN TEMMUZ AYINI BEKLEMEK MANTIKLI MI?
Uzmanlar, bu konuda şu bilgileri veriyor: "Eğer bir çalışan işten ayrılmayı veya emekli olmayı planlıyorsa, Temmuz ayını beklemesi faydalı olabilir. Haziran ayında işten ayrılan ya da emekli olan bir kişi, mevcut tavan olan 35 bin TL üzerinden hesaplama yapılırken, Temmuz sonrası bu rakamın 40 bin TL'ye çıkması bekleniyor."
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILMALI?
Kıdem tazminatının hesaplanması sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılması. Uzmanlar, "Brüt ücrete ek olarak, yemek, yol gibi giderler de ücrete dahil edilerek kıdem tazminatı hesaplanmalıdır." diye ekliyor. Bu detaylar, işten ayrılacak veya emekli olacak kişilerin daha yüksek tazminatlar almasını sağlayabilir.
3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları, memur maaşlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek önemli bir dönemeç olacak. Çalışanlar ve işverenler için bu dönem, mali planlamalarını güncellemeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Yeni kıdem tazminatı tavanı ve memur maaşlarındaki artış, ekonomik dengeleri değiştirecek gibi duruyor.
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