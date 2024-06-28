Borsa İstanbul’da endeks güne pozitif başladı | BIST 100 endeksi 28 Haziran 2024 açılış puanı





Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamarında, Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.