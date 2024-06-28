Borsa İstanbul'da endeks güne pozitif başladı | BIST 100 endeksi 28 Haziran 2024 açılış puanı
Borsa İstanbul'da dün günü pozitif kapatan BIST 100 endeksi, haftanın son iş gününe de yükselişle başladı. Güne açılışta 0,54 artışla başlayan endeks, 10.738,78 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 10.738,78 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,87 puan ve yüzde 0,54 artarak 10.738,78 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile gıda içecek olurken, tek kaybettiren yüzde 0,46 ile sigorta oldu.
Dün, alıclı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 artışla 10.680,91 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye'nin gri listesindeki durumunun da ele alınacağı Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına çevrildi.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamarında, Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.
Analistler, bugün ayrıca endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozison kapatma ve taşıma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
- LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
- LGS'de kaç tercih hakkı var? 2024 LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Tercih sıralaması önemli mi, nasıl yapılır?
- LGS okul sıralaması İL İL LİSTE 2024 | Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
- LGS SONUÇ SORGULAMA 2024 e-Okul | MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...
- İŞKUR Belediye iş ilanları 2024 | 5 ilde peş peşe yayınlandı: İşte başvuru şartları
- 4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
- Evde bakım maaşı ayın kaçında yatacak? Temmuz evde bakım maaş takvimi belli oldu mu? İl il sorgulama ekranı e-Devlet...
- Memura, emekliye zam oranı geldi! %20.34 oluştu: En düşük 39.544 TL ödenecek! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...