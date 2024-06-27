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Binlercesini ilgilendiriyor! TMO açıkladı: SMS alanlara o ödemeler aktarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 20:09 Güncelleme: 27.06.2024 20:10
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Binlercesini ilgilendiriyor! TMO açıkladı: SMS alanlara o ödemeler aktarıldı

On binlerce üreticiyi yakından ilgilendiren haberi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü duyurdu. TMO, hububat alımı konusunda binlerce çiftçinin hesabına o ödemenin aktarıldığını ve SMS ile bilgilendirdiklerini duyurdu. İşte detaylar...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerini, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktardı.

TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."

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