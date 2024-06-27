Kripto düzenlemesine Bakan Mehmet Şimşek'ten mesaj: Dünya örneklerine benzer...
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu kripto düzenlemesine ilişkin yayımladığı mesajda "Dünya örneklerine benzer" diyerek açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden kripto varlık yasasının Meclis'ten geçmesine ilişkin açıklama yaptı.
"DÜNYA ÖRNEKLERİNE BENZER YASA"
Bakan Şimşek açıklamasında, "Programımızın reform adımlarından biri olan kripto varlıklara yönelik ilk yasal düzenleme Yüce Meclisimizde kabul edildi. Dünya örneklerine benzer bu yasa ile ülkemizde kripto varlıklara ilişkin tanımlamalar ve düzenlenmeler yapıldı." dedi.
KRİPTO VARLIKLARINA DAİR DÜZENLEME
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlayabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nda izin alınması zorunlu oluyor. Kurulun izin verebilmesi için TÜBİTAK'ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak.
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