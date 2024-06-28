Dar ve orta gelirliye konut desteği! Başkan Erdoğan kurmaylarına talimat verdi! TOKİ ve hazine sahada
Dar ve orta gelirlinin konut sahibi olabilmesi için Başkan Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi. Hükümet, konuta erişimin önünü açacak projeler üzerinde çalışıyor. Yeni finansal formüllerin üretilmesi için hazırlık yapılacak. Hazine ile TOKİ sahaya inecek, kapsamlı bir destek paketi oluşturulacak.
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci kapsamlı bir rapor sundu.
Nihat Zeybekci, MYK öncesi yaptığı hazırlıkta, Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüşerek, vatandaşların acil ihtiyaçlarının yer aldığı bir rapor hazırladı.
Raporda, dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemler de yer aldı.
BAŞKAN TALİMAT VERDİ
Vatandaşın konut problemi, finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri MYK üyelerine kapsamlı şekilde anlatıldı.
Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı. Sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Başkan Erdoğan, sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi.
HAZİNE VE TOKİ ÇALIŞACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konuyla ilgili formüller geliştirmesi kararı alındı. Buna göre, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli sürdürülebilir ve maliyet olarak da kabul edilebilir çözümler üretilecek.
Yeni finansal formüllerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Hükümet, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da da (OVP) konut sektörüyle ilgili önemli mesajlar vermişti.
OVP metninde, "Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır" denilmişti.
Başkan Erdoğan, "Yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânını artıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
Hazine ile TOKİ'nin yapacağı çalışmayla, dar gelirli vatandaşların konut probleminin nasıl çözüleceği, finansa erişim talepleri değerlendirilecek. Hükümet OVP'nin açıklanmasının ardından ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizle kredi verileceğini duyurmuştu.
BANKALARIN FAİZLERİ YÜKSEK
Dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak iyice zorlaştı.
Bankalarda konut kredilerinde faiz oranları yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. En düşük faizle kredi veren bankadan 1 milyon TL'lik konut kredisi alan bir vatandaşın aylık taksit ödemesi 32 bin TL'ye geliyor.
Bu durum, kredi ile ev alma olanağını dar ve orta gelirli vatandaşlar için oldukça zorlaştırıyor.
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