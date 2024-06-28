Dar ve orta gelirliye konut desteği! Başkan Erdoğan kurmaylarına talimat verdi! TOKİ ve hazine sahada

Başkan Erdoğan, "Yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânını artıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ile TOKİ'nin yapacağı çalışmayla, dar gelirli vatandaşların konut probleminin nasıl çözüleceği, finansa erişim talepleri değerlendirilecek. Hükümet OVP'nin açıklanmasının ardından ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizle kredi verileceğini duyurmuştu.

BANKALARIN FAİZLERİ YÜKSEK



Dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak iyice zorlaştı.

Bankalarda konut kredilerinde faiz oranları yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. En düşük faizle kredi veren bankadan 1 milyon TL'lik konut kredisi alan bir vatandaşın aylık taksit ödemesi 32 bin TL'ye geliyor.

Bu durum, kredi ile ev alma olanağını dar ve orta gelirli vatandaşlar için oldukça zorlaştırıyor.