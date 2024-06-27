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Bayram tatilinde 659,2 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:44
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Bayram tatilinde 659,2 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Türkiye'de Kurban Bayramı'nı da içine alan tatil sürecinde toplam 659 milyon 257 bin 964 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı. Söz konusu günlerde 76 milyon 513 bin 69 litre motorin ve 31 milyon 371 bin 836 litre benzin satışı yapıldı.

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